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وزير خارجية تركيا يكذب ويتجمل: العملية العسكرية فى سوريا وفق القانون الدولى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:17 م
وزير خارجية تركيا يكذب ويتجمل: العملية العسكرية فى سوريا وفق القانون الدولى وزير الخارجية التركي
كتب سمير حسنى

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دافع وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، عن احتلال بلاده للشمال السوري.

وزعم الوزير التركى فى تصريحات نقلتها شبكة سكاى نيوز الإخبارية، بأن العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا تسير وفق القانون الدولى.

كانت وكالة "سانا" السورية ، أكدت أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.
 
وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية وحالة ذعر هائلة بين الناس.
 
 

 

 

 


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