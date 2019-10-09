وزير التعليم العالى يلتقى نظيره الفلسطينى للاستفادة من تجربة مصر فى التعليم الفنى

كتب وائل ربيعى

استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمود أبو مويس وزير التعليم العالى والبحث العلمى الفلسطينى، والدكتور محمد خالد المستشار الثقافى بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، ومعمر الشيتوى مسئول الجودة بوزارة التعليم العالى الفلسطينية، بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء أكد الوزير حرص مصر على دعم الأشقاء فى دولة فلسطين الشقيقة، وتعزيز آفاق التعاون، خاصة فى مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات التى تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون فى مجال التعليم العالى، وإمكانية زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الفلسطينيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتيسير الإجراءات لهم.

من جانبه أشاد الوزير الفلسطينى بدور مصر الرائد فى المنطقة بما قدمته وتقدمه للشعب الفلسطينى من دعم ومساندة فى كافة المجالات، مستعرضًا آليات تطوير منظومة التعليم بفلسطين، والتى ترتكز على اختيار التخصصات العلمية التى تلبي احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى سعى فلسطين لتطوير منظومتها التعليمية من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية، خاصة في مجالات الجودة والاعتماد المؤسسى والبرامجى، وآليات تقييم الدوريات العلمية والباحثين، فضلا عن الاستعانة بمحكمين مصريين في البرامج البحثية والعلمية التنافسية، وإنشاء المراكز البحثية؛ بهدف إثراء البحث العلمي فى فلسطين.

وأشار أبو مويس إلى تميز الكفاءات العلمية والأكاديمية فى الجامعات المصرية، مطالبًا بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين، خاصة فى المجالات التقنية والزراعية، وانتداب بعض الأساتذة المصريين للتدريس بالجامعات الفلسطينية، فضلا عن الاستفادة من التجربة المصرية فى التعليم الفنى والتقنى لإنشاء جامعة تقنية بفلسطين.

من جانبه أوضح المستشار الثقافى الفلسطينى أن الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية يدرسون فى كليات الهندسة، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، مشيرًا إلى زيادة أعداد الطلاب الفلسطينين الدارسين بمصر هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك فى إطار مبادرة (ادرس فى مصر) موجهًا الشكر لإدارة الوافدين بالوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين.