سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الإسكان: مصر تقع فى أكثر مناطق العالم جفاف وندرة للمياه

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:06 م
وزير الإسكان: مصر تقع فى أكثر مناطق العالم جفاف وندرة للمياه برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الإسكان، أن خطة ترشيد المياه لا تتوقف على مؤسسات الدولة فقط، وتتطلب وعى المواطنين بكل "نقطة مياه"، مضيفًا: "إذا كنا نهتم بمصدر الطاقة، فنقطة المياه أهم بكثير لأنها مورد بيروح مبيرجعش".

وقال وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن مصر تقع في أكثر المناطق ندرة مياه وجفاف في العالم، موضحًا : "مصر عبارة عن واحة كبيرة وسط الصحراء، لكن البئر المتمثل في نهر النيل أفقى وليس رأسى، ولذا لا بد من ترشيد استهلاك المياه ووعى كبير في استخدامها.. وعلينا أن نقدر قيمة نقطة المياه".

وذكر أن مصر دخلت الفقر المائى منذ 4 سنوات، وهذا الأمر يتطلب إدارة جيدة لاستخدام المياه من خلال الدولة والمواطنين، مؤكدًا :"نشتغل على كل الاصعدة للحفاظ على حقوق مصر في المياه، والإسكان تعمل خطط لزيادة مصادر المياه، ونطالب النواب بالتواجد وزيادة الوعى في القواعد الشعبية".

 

 

 


وزير الإسكان

خالد أبو بكر

الحياه اليوم

التلفزيون

المياه

استخدام المياه

ترشيد المياه

اخبار مصر

التوك شو

الصرف الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة