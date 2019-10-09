وزيرة البيئة فى جولة مفاجئة بمحمية الغابة المتحجرة وتوجه بتطوير المبنى الإدارى

أجرت وزيرة البيئة زيارة مفاجئة لمحمية الغابة المتحجرة حيث تفقدت الوزيرة الأوضاع وعمليات التطوير وذلك في إطار جولاتها التفقدية للأعمال الإنشائية وأعمال التطوير التى يتم تنفيذها من خلال مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية.

وخلال الجولة تابعت الوزيرة بمتابعة الإجراءات الأمنية للحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحمية، حيث التقت أفراد الأمن ومديرة المحمية وشددت على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية ووجهت بتطوير المبنى الإدارى وكذلك إعداد كراسة شروط ومواصفات للبدء فى تنفيذ أنشطة داخل المحمية من خلال شراكات مع الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.