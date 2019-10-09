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وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر فى أسبوع المناخ بالاتحاد الأوربى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:41 ص
وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر فى أسبوع المناخ بالاتحاد الأوربى التغيرات المناخية حول العالم
كتبت آية دعبس

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 عقدت وزيرة البيئة لقاء مفتوح مع ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع  المدنى و عدد من رواد الأعمال فى المجال البيئى، الذى يعقد ضمن فعاليات مبادرة الاتحاد الأوروبى تحت عنوان أسبوع المناخ الدبلوماسى بالتعاون مع  المبادرة المصرية الألمانية "محادثات المناخ فى القاهرة " ووزارة البيئة، بحضور إيفان سوركو، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى فى مصر والدكتور سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة .

واستعرضت الوزيرة، جهود الوزارة فى مجال إدارة المخلفات كما عرضت قصص نجاح منظومة المخلفات الزراعية و الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز بتحويله إلى كمبوست وأعلاف و منتجات اقتصادية أخرى كما أكدت على اهتمام الوزارة بدعم الجمعيات الأهلية من خلال إنشاء وحدة الجمعيات الأهلية بالوزارة و التي تعمل على بناء  قدرات الجمعيات وتنميتها علاوة على  قيام الوزارة بدعم مشروعات التخرج البيئية لعدد من طلبة كلية الهندسة كأحد سبل دمج المجتمع فى مجال حماية البيئة.

وأضافت أن مجلس الوزراء اعتمد توصيات خاصة لاتخاذ إجراءات فعلية من خلال عدد من الوزرات كالصناعة والصحة والمالية والبيئة لوضع خارجة طريق للحد من استهلاك أكياس البلاستيك وأن هذا اللقاء مع ممثلى المجتمع المدنى وشركاء التنمية سيساعد على خلق حوار بناء حول هذه القضية وبحث البدائل المناسبة.

وتطرقت الوزيرة إلى دور الوزارة فى الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وسبل الوصول إلى حلول بيئية ومستدامة كبديل لها وطرح تجربة محافظة البحر الأحمر بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية لحماية البيئة والتنوع البيولوجى، كما تمت مناقشة رؤية ودور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى حماية البيئة من وجهة نظر كل من الوزارة وشركاء أسبوع المناخ وطرح جهود تطويرها  بالإضافة إلى  طرح فرص ريادة الأعمال فى مجال إدارة المخلفات للجمعيات والشباب .

يهدف اللقاء إلى مناقشة دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى حماية البيئة، خاصة فى مجال رفع الوعى البيئى لدى فئات المجتمع بالإضافة إلى عرض جهود الوزارة فى مجال الحد من استهلاك البلاستيك وإدارة النفايات الصلبة لحماية البيئة المصرية .

فيما أكد كل من ممثل الاتحاد الأوروبى والسفير الألمانى على دعمهم للعمل البيئى فى مصر وإيمانهما بدور الجمعيات الأهلية  فى حماية البيئة المصرية معربين عن سعادتهم باللقاء لعرض استراتيجية مصر فى إدارة المخلفات الصلبة والحد من استهلاك البلاستيك.

 


وزارة البيئة

المناخ

التغيرات المناخية

اسبوع المناخ

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