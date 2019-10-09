وزيرا الصناعة بمصر وروسيا يفتتحان المعرض والمنتدى التجارى للأسبوع الصناعى الكبير

كتب إسلام سعيد

افتتح وزير التجارة والصناعة يرافقه دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي فعاليات المعرض والمنتدى التجاري للأسبوع الصناعي الكبير " Big Industrial Week" والذى يعقد بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام وتنظمه مجموعة فورميكا الروسية على مساحة 5 آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية وبمشاركة أكثر من 110 من الشركات الصناعية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة يمثلون 7 دول هي روسـيا ومصر وألمانيا وفرنسا والصين والهند وبيلاروسيا لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها الصناعية في مجالات صناعة الآلات والمعدات، والتقنيات الزراعية، وميكنة الإنتاج، ومعدات الطاقة، والبترول والغاز.

وشارك في فعاليات افتتاح المعرض وزير صناعة بيلاروسيا ووزير تجارة وصناعة كازاخستان ووزير اقتصاد ارمينيا ووزير تجارة وصناعة قيرغيزستان، ورئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة روسيا الاتحادية ونائب رئيس اتحاد الصناعات الروسى، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو

وقال الوزير إن الأسبوع الصناعي الكبير يعد أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية، حيث يقام على غرار نظيره الروسي INNPROM والذي يعتبر من أكبر المعارض الصناعية في روسيا، مشيرا إلى المعرض يمثل منصة متميزة لتلاقي كبريات الشركات الدولية لاستعراض فرص الاستثمار والتصنيع في إفريقيا وتبادل الخبرات المحلية والدولية ونقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية والدولية .

وأضاف أن المعرض جاء فى توقيت هام للجانبين حيث يقام بالتزامن مع إنعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة التجارية المشتركة والجولة الثالثة لمفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى، مشيراً إلى أن تنظيم الأسبوع التجارى الكبير فى مصر يعكس العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين ويؤكد الإرادة السياسية الداعمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الأسبوع التجارى الكبير يمثل منصة هامة لاستعراض فرص التعاون بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الصناعى والإستثمارى المشترك ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية، مؤكداً الدور المحورى لحكومتى البلدين فى دعم مشروعات ريادة الأعمال من خلال توفير ببيئة تنافسية وشفافة لتلك المشروعات .