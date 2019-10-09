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وزارة الاتصالات تستقبل وزير اتصالات فلسطين لبحث التعاون المشترك

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:00 م
وزارة الاتصالات تستقبل وزير اتصالات فلسطين لبحث التعاون المشترك صورة أرشيفية
كتبت هبة السيد

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استقبلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالقرية الذكية، الدكتور أسحاق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينى، فى بداية اللقاء أكدت الوزارة على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وفلسطين على كافة الأصعدة والروابط التاريخية التى تجمع البلدين.
 
هذا وقد تناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومن جانبه أوضح الجانب الفلسطيني تقديره للتجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ضوء زيارة الوزير الفلسطيني لمصر في نهاية يوليو الماضي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي ترأسه وزارة الاتصالات المصرية؛ حيث أبدى الوزير الفلسطينى إعجابه بنموذج عمل البريد المصرى ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، فضلا عن التطور الذى تم تحقيقه على مستوى تنظيم الاتصالات.
 
كما تم خلال اللقاء التطرق الى توفير التدريب من خلال معاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ودعم الاشقاء فى فلسطين فى تنظيم قطاع الاتصالات، والاطلاع على التجارب المصرية الرائدة فى هذا المجال، وكذلك التعاون في مجال الابداع التكنولوجى وريادة الاعمال، فضلا عن دعم الجانب الفلسطينى فى المحافل الدولية ذات الصلة خاصة فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الاتصالات الراديوية. 
 
وأكدت الوزارة في بيان على مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير الدعم اللازم على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أكد الجانب الفلسطينى رغبته فى الحصول على الدعم العربى للانضمام إلى اتحاد البريد العالمى، وكذلك تطرقت المباحثات إلى نظام إدارة البعائث البريدية من مصر إلى فلسطين.
 
وفى نهاية اللقاء أكد الجانبان على رغبتهما فى صياغة أوجه التعاون في إطار مذكرة تفاهم مشتركة يقوم الوزيران بالتوقيع عليها فى أقرب فرصة ممكنة.
 
هذا ويأتى اللقاء فى إطار زيارة الوزير الفلسطينى إلى مصر ضمن الوفد الوزارى المرافق محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطينى.
 
 
 
 

وزارة الاتصالات

وزير الاتصالات الفلسطيني

فلسطين

البريد العالمي

تكنولوجيا المعلومات

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