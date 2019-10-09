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وحدة الدفاع بإيرباص تتوقع تحديا فى السيولة وتتبنى خطة للكفاءة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:09 م
وحدة الدفاع بإيرباص تتوقع تحديا فى السيولة وتتبنى خطة للكفاءة إيرباص للدفاع والفضاء
رويترز

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قال أشخاص مطلعون إن إيرباص للدفاع والفضاء أصدرت تحذيرا داخليا من تحديات كبيرة في تحقيق التدفقات النقدية وأهداف أخرى لعام 2019، وذلك في ظل طرحها لخطة للكفاءة الداخلية تحت اسم "مومنتم".

وهذه هي المرة الثانية في سنوات التي يضطر فيها ثاني أكبر الوحدات بالمجموعة لمناشدة موظفيه البالغ عددهم 33 ألفا لتوفير مزيد من السيولة في الربع الأخير من العام، وهي الفترة التي عادة ما يتباطأ فيها سداد المدفوعات من قبل العملاء الحكوميين.

واكتسب الضغط مزيدا من الإلحاح هذا العام، إذ لا تزال إيرباص في خلاف مع ألمانيا بشأن حظر على صادرات السلاح للسعودية تم فرضه بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي عناصر سعودية قبل أكثر بقليل من عام.

وتقول إيرباص إن وقف تراخيص صادرات السلاح عطل عقدا كان أصلا قد تم تأجيله لفترة طويلة لأنظمة أمن الحدود السعودية.

وقال الأشخاص إنه تمت مناشدة إيرباص للدفاع والفضاء لاتخاذ خطوات لتحسين وضع النقدية للوحدة بنهاية 2019، مضيفين أنه لم تتح أي أرقام.

ومومنتم جزء من ذلك المسعى، وهي خطة جديدة تستهدف تحقيق تحسينات قوية في الأداء على المدى الطويل.


إيرباص للدفاع والفضاء

إيرباص

صادرات السلاح

السعودية

رويترز

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