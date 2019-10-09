أدان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء، أعمال العنف فى العراق، داعيا الحكومة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وقال بيان وزارة الخارجية ـ حسبما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" ـ أن بومبيو أدان خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعمال العنف الأخيرة في العراق، مشيرا إلى أن من ينتهكون حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا.
وأضاف البيان أن "الوزير أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح خلال الأيام القليلة الماضية، وحض الحكومة العراقية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
واشنطن تدين العنف فى العراق وتدعو لممارسة "ضبط النفس"الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:55 ص
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
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أدان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء، أعمال العنف فى العراق، داعيا الحكومة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
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