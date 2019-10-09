هيئة تنشيط السياحة تروج لـ"النوبة" مع بداية الموسم الشتوى

كتبت آمال رسلان

روجت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لمنطقة النوبة فى أسوان والتى تنفرد بثقافتها المميزة، والتى تنعكس على عاداتهم وتقاليدهم وشكل بيوتهم الذى لن تجد له مثيل سوى فى تلك البقعة.

وقالت الهيئة فى تغريدة من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر "يمكن للحياة أن تكون بسيطة وممتعة فى نفس ذات الوقت، أقضى يوم مع النوبيين فى أسوان لكى تقدر جميع كنوزها".

وتأتى تلك الحملة بالتزامن مع انطلاق الموسم الشتوى والذى تنفرد فيه الأقصر وأسوان بأفضل المقاصد السياحية لقضاء تلك الفترة من العام، حيث الشمس المشرقة والجو المعتدل، وهو الأمر الذى يجذب الوفود السياحية من كافة دول العالم خاصة من اسبانيا وألمانيا واليابان.

وأكد ثروت العجمى مستشار غرفة الشركات السياحية فى الأقصر لليوم السابع أن الموسم الشتوى هذا العام مبشر للغاية، وأغلب الفنادق تشهد ارتفاع فى نسبة الحجوزات، بالإضافة إلى بدء تشغيل عدد من خطوط الطيران الجديدة المباشرة للأقصر وأسوان والتى أحدثت زخما للحركة السياحية، منها الخطوط الجوية التركية، والتى بدأت فى سبتمبر الماضى تشغيل 4 رحلات أسبوعية من فرنسا ولندن، وكذلك هناك رحلات من تايوان وكوريا.