نوبة قلبية أودت بحياة الباندا العملاق "شوانج شوانج"

وكالات الأنباء

بعدما أثار موته جدلا واسعا، أفادت وكالة حكومية صينية بأن نفوق الباندا العملاق "شوانج شوانج" فى تايلاند، الذى أثار غضبا فى الصين الشهر الماضى، كان نتيجة نوبة قلبية.

وأرسلت الصين فريقا من الخبراء إلى تايلاند بعد نفوق شوانج شوانج، البالغ من العمر 19 عاما، فى حديقة حيوانات شيانج ماى فى 16 سبتمبر الماضى.

ويمكن لحيوانات الباندا أن تعيش حتى 30 عاماً في الأسر، وكان هذا الدب الذكر يعيش فى حظيرة مكيفة مع أنثى الباندا لين هوي.

وكان الدبان معارين من مدينة تشنجدو الواقعة جنوب غربى الصين، كجزء مما يسمى "دبلوماسية الباندا" فى بكين، وكان من المفترض أن يعادا عام 2023.

وأصبحت هذه الحادثة متداولة بشكل كبير على تويتر، حيث دار النقاش حول الظروف المشبوهة لنفوق شوانج شوانج.



الباندا شوانج شوانج