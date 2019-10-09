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ننشر فاعليات المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية خلال شهر أكتوبر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:48 ص
ننشر فاعليات المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية خلال شهر أكتوبر المركز الثقافى الروسى - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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ينظم المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية عدد من الفاعليات الثقافية والفنية خلال شهر أكتوبر الجارى ينشرها "اليوم السابع".

يقام يوم 10 أكتوبر "يوم الباب المفتوح، وإفتتاح معرض صور فوتوغرافية بعنوان "المسرح في روسيا" وحفل موسيقى لعازفه البيانو يلينا دزما شفيلى بمناسبة اليوم العالمى للموسيقى".

كما يقام يوم 15 أكتوبر "درس مفتوح لدارسى اللغة الروسية بمناسبة 205 عام على ميلاد الأديب الروسى ميخائيل ليرمنتوف".

ويقام يوم 17 أكتوبر  "ورشة عمل لإبداع الفنانين الروس ،26اكتوبر حفل الفنون الشعبية الروسية يارماركا ".

ويقام 27 أكتوبر معرض لوحات فنية للفنانة الروسية  تاتينا تشابلينا ، 29 أكتوبر مائده مستديرة عن العلاقات المصرية الروسية.

 

 

 


الاسكندريه

المركز الثقافى الروسى

العلاقات المصرية الروسية

معرض صور فوتوغرافية

درس اللغة الروسية

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