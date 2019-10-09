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نظر دعوى عدم دستورية مواد الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية السبت المقبل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:05 م
نظر دعوى عدم دستورية مواد الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية السبت المقبل الطلاق - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، يوم السبت المقبل، دعوى عدم دستورية نص المادة 4، 5، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6، 7، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

 

وتنص المادة 6 على أن "تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".

 

وتنص المادة 8 على أنه "إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين أنه حى فزوجته له، ما لم يتمتع بها الثانى غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول".

 

وتنص المادة 9 على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به،فان تزوجته علامة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق".

 

وتنص المادة 10 على أنه "الفرقة بالعيب طلاق بائن".

 

وتنص المادة 11 على أنه "يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها".


المحكمة الدستورية العليا

الفرقة بالعيب طلاق

فسخ الزواج

التفريق بين الزوج وزوجته

تطليق القاضى للزوجة

الطلاق الرجعى

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