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نزوح عدد من سكان منطقة تل أبيض بشمال سوريا استعدادا للعدوان التركى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:18 م
نزوح عدد من سكان منطقة تل أبيض بشمال سوريا استعدادا للعدوان التركى الجيش التركى ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)

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بدأ العديد من سكان منطقة تل أبيض، الواقعة فى منطقة الجزيرة شمال سوريا والتى تبعد 100 كلم عن مدينة الرقة باتجاه الشمال، بالنزوح فى الوقت الذى تستعد فيه قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية فى المنطقة للهجوم التركى المرتقب خلال أى لحظة.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره لندن، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تم رصد، بدء انسحاب القوات الأمريكية من المناطق الواقعة بين تل أبيض ورأس العين مواقع انتشارها على الحدود مع تركيا ،مشيرا إلى أن الانسحاب الأمريكي يأتي بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض، أن تركيا ستباشر قريبا بالعملية العسكرية.

 


تل الابيض

العدوان التركى

سوريا

العدوان التركى على سوريا

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