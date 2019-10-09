نخالة الأرز تساعد فى الحد من سوء التغذية والإسهال عند الأطفال

كتب بيتر إبراهيم

ينتشر سوء التغذية على نطاق عالمي وله عواقب سلبية عديدة على الأطفال خلال السنوات الخمس الأولى من الحياة، ويمكن أن يزيد خطر الوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة ولاية كولورادو أن إضافة مكملات نخالة الأرز للرضع الذين تم فصلهم عن حليب أمهم أدى إلى تلقيهم المزيد من العناصر الغذائية التي تعزز النمو وتقلل من الإسهال.

وقال الباحثون إن الدراسة أظهرت أن نخالة الأرز، وهو غذاء غني بالمواد الغذائية، غني بالكيمياء النباتية وأظهر خصائص مكافحة الأمراض المزمنة ، هو إستراتيجية عملية للتدخل الغذائي في المناطق التي تنمو فيها الأرز والتي تتميز بارتفاع معدل نموها وتطورها عند الأطفال.

وقالت إليزابيث ريان ، أستاذة مساعدة في قسم علوم الصحة البيئية والإشعاعية في جامعة ولاية كاليفورنيا ، إن هناك قدراً كبيراً من نخالة الأرز التي يتم إنتاجها في جميع أنحاء العالم ، ومع ذلك يتم إهدارها أو استخدامها كعلف للحيوانات.

وقالت: "نأمل أن نتمكن من جعل نخالة الأرز أكثر توافراً وبأسعار معقولة للاستهلاك البشري".