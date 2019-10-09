سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

ميكس الأمراض .. لماذا ترتبط آلام البطن بالصداع أحيانا؟

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:00 ص
ميكس الأمراض .. لماذا ترتبط آلام البطن بالصداع أحيانا؟ الصداع
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من الأسباب لإصابتك بآلام البطن والصداع فى نفس الوقت ، بعضها ليس خطير ولكن هذه الآلام علامات على وجود مشكلة أكبر.

بعض أسباب آلام البطن متزامنة مع الصداع بشكل شائع ، والبعض الآخر نادر قد يكون بعضها خفيفًا بينما البعض الآخر جاد وحاد وفقا لما ذكره موقع" healthline".

أسباب الشعور بألم البطن مع الصداع:

نزلة البرد

الزكام هو التهاب فيروسي في الأنف والحنجرة، يصاب معظم الأشخاص بنزلات البرد كل عام ويتماثلون للشفاء خلال 7 إلى 10 أيام دون علاج ومع ذلك يمكن  علاج الأعراض الفردية لنزلات البرد.

التهاب المعدة والأمعاء

قد يُطلق على التهاب المعدة والأمعاء أحيانًا اسم أنفلونزا المعدة، ولكنها ليست في الواقع الأنفلونزا إنه التهاب بطانة الأمعا ، ناتج عن فيروس أو بكتيريا أو طفيليات.

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا هو مرض ينتقل عن طريق الطعام، وعادة ما ينتشر عن طريق اللحوم أو الدواجن أو البيض أو الحلي. هذا هو أحد أسباب التهاب المعدة والأمعاء البكتيرية.

التهاب المسالك البولية (UTI)

عدوى المسالك البولية هي عدوى في أي جزء من الجهاز البولي يحدث بشكل شائع في المثانة أو مجرى البول. عدوى المسالك البولية أكثر شيوعًا عند النساء.


الصداع

الم البطن

اسباب الم البطن والصداع

اعراض الم البطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

زى النهاردة عام 1967.. إعدام الثائر الأرجنتينى تشى جيفارا

زى النهاردة عام 1967.. إعدام الثائر الأرجنتينى تشى جيفارا

الأرجنتين تواجه ألمانيا فى قمة عالمية ودية

الأرجنتين تواجه ألمانيا فى قمة عالمية ودية

اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة"

اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة"

ديكورات مميزة لغرف نوم الأطفال.. تنمى خيالهم وتنعش يومهم

ديكورات مميزة لغرف نوم الأطفال.. تنمى خيالهم وتنعش يومهم

تعرف على ضوابط منع الأزواج لزوجاتهم من العمل المشروع

تعرف على ضوابط منع الأزواج لزوجاتهم من العمل المشروع

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول.. صور

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة