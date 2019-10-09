ميركل تهنىء انطونيو كوستا لإعادة انتخابه رئيساً لحكومة البرتغال

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أرسلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، الأربعاء، برقية تهنئة إلى انطونيو كوستا قالتفيه، لإعادة تعيينه فى منصبه رئيساً لوزراء جمهورية البرتغال، متمنية له ولحكومته التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأكدت ميركل فى برقيتها أنَّ البلدين تربطهما علاقة صداقة قديمة وقوية تقوم على أساس من الثقة المتبادلة والقيم المشتركة، معربة عن أملها في استمرار التعاون بين البلدين في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة العمل لدعم العلاقات بينهما.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا وعد بمواصلة العمل على إنهاء حالة التقشف واستعادة المصداقية الدولية والحفاظ على ثقة المستثمرين حال فوزه في الانتخابات التشريعية في البلاد.