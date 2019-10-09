موجز6.. جيش الاحتلال التركى يطلق عملية عسكرية ضد الأكراد فى شمال وشرق سوريا

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، جيش الاحتلال التركى يطلق عملية عسكرية ضد الأكراد فى شمال وشرق سوريا.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أعلنت وسائل إعلام سورية، أن تركيا تعتدى على محيط سد السفان شمال مدينة المالكية بقذائف صاروخية، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الاعتزاز بالتطور المطرد الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، الأمر الذى يعكس قوة الإرادة السياسية بينهما لتحقيق تقدم فى مختلف مجالات التعاون الثنائى لصالح المنفعة المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، وهو التوجه الذى يدعمه إطار عام للشراكة الاستراتيجية بما يوفر العديد من آليات التعاون الثنائى المشتركة سواء على المستوى الرئاسى أو الحكومى، كما يعظم من فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا.

أعلنت وسائل الإعلام السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية تستهدف مدينة جيلان بينار التركية، ردا على العدوان التركى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا، عن دعوة إلى جلسة لمجلس الأمن، لبحث العدوان التركى على شمال سوريا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

نشرت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، مقطع فيديو يوثق حالة الهلع والفزع الذى أصاب سكان رأس العين بريف الحسكة فى الشمال السورى نتيجة العدوان التركى.

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار فاروق محمد فخرى، والمستشار أمير السيد أحمد، وأمانة سر وليد الكردى والسيد عبد العظيم، تأجيل جلسة محاكمة جدة الطفلة جنة لجلسة 1 من ديسمبر وتحويل المتهمة إلى مستشفى العباسية للأمراض العقلية للكشف عن قواها العقلية لمدة شهر.

احتفت قنوات الإخوان بإعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بدء العدوان على سوريا وتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق البلاد، حيث ظهر مقدم برنامج "الو مكملين" ليعلن فى حفاوة بالغة الخبر الذى وصفه بالعاجل.

ردت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، على القصف العشوائى التركى باستهداف مدينة نصيبين فى تركيا بعدد من قذائف الهاون، بحسب ما ذكرته وكالة سانا السورية.

قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركى قرية مشرافة غرب فى إقليم الجزيرة بشمال وشرق سوريا.

أخرج الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" عن عبد الله بن جراد، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا نبي الله ، هل يزني المؤمن؟ قال: ( قد يكون من ذلك )، قال : يا رسول الله، هل يسرق المؤمن؟ قال: ( قد يكون من ذلك )، قال: يا نبي الله هل يكذب المؤمن؟ قال: (لا)، ثم أتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكلمة: (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون) .. ولهذا من الصعب أن نرى من يدعون الإيمان ويطلقون اللحى، ويتاجرون بالدين، ينتهجون الكذب البين لكسب الشعبية وتعاطف المواطنين للحصول على المزيد من دولارات الخارج في قنوات قطر وتركيا الممولة لهدم الدولة المصرية.

أعلنت موفدة العربية، أن الجيش التركى استهدفت 16 نقطة بالغارات والقصف خلال العدوان التركى على سوريا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون " قلق للغاية " من الهجوم التركى فى شمال سوريا.

أكدت وسائل إعلام سورية، مقتل عدد من المدنيين السوريين جراء قصف جيش الاحتلال التركى لقرى فى مدينة رأس العين السورية.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أى مسئول فى أى جهة حكومية متقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات والقيمة المالية المقطوعة بمبلغ 150 جنيها التى منحت للعاملين بقانون، سيحال إلى النيابة الإدارية، مشددا على أنه قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى سيكون الحد الأدنى للأجور مطبق فى كل الجهات.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن من حارب دفاعاً عن هذا الوطن لن يفرط فى نقطة مياه واحدة، وإن الرئيس السيسى قالها أمام الأمم المتحدة، أن مسألة نهر النيل مسأله حياه وقضية وجود، وهو ملخص للعديد من الخطابات.

فى واقعة غريبة، حدثت مشاجرة عنيفة بين طيار ومضيفة على متن طائرة تابعة لشركة "ريبابليك أيرويز" فى مطار "دينفر" الأمريكي.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفداً أمريكياً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا.

أطلق جيش الاحتلال التركى عملية عسكرية ضد القوات الكردية على مدن شمال وشرق سوريا.