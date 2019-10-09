سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

ممثل النيابة بمؤتمر مكافحة التعذيب: لدينا ما نفخر به فى سجل حقوق الإنسان

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:11 م
ممثل النيابة بمؤتمر مكافحة التعذيب: لدينا ما نفخر به فى سجل حقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار هانى جورجى ممثل الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة العامة، خلال مشاركته بالمؤتمر الدولى حول التشريعات والآليات اللازمة لمكافحة التعذيب فى الدول العربية، والذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التصدى لجريمة التعذيب يقتضى خطوات حقيقية على الأرض وذلك أمر تتصدى له كل أجهزة الدول فى مصر، متابعًا " لدينا ما نفخر به فى سجل حقوق الإنسان فى مصر".

 

وقال جورجى خلال كلمته بالمؤتمر، المنعقد الأن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن الدولة المصرية أصبحت تثق المجتمع المدنى وتعتبره شريكا فى مواجهة جرائم التعذيب وكل ما يتصل بشئون أعماله.

 

وأكد جورجى، أن وسائل الاتصال الوطنية تعمل بكفاءة وتناوب فى مساءلة القائمين بجرائم التعذيب سواء من المحاكمة الجنائية وتعويض مدنى يحصل عليه الضحايا التى يثبت وقوع جرائم تعذيب عليهم، وبالتالى هناك 3 مسارات لجريمة التعذيب جنائيا وتأديبيا ثم مسار التعويض.

 

ولفت ممثل النيابة العامة، إلى أن المطلع على أحكام محكمة النقض المصرية يذهل من مدى إطلاعها على المعايير الدولية وكيف تعاملت مع نصوص قانون العقوبات واستطاعت أن تتسق مع المعايير الدولية، مما يثبت التزام السلطة القضائية للتصدى الفعال لجريمة التعذيب بمختلف صورها.

 

وأكد جورجى، أن المحاكم الجنائية المصرية تمتلك اعادة تكييف الواقعة وتطبق نص اخر لمواجهة الإفلات من العقاب فى جرائم التعذيب، فمثلًا نجد المحكمة تطبق استعمال القسوة ومن هنا عبقرية القضاء المصرية حريص على عدم الافلات من العقاب بالنسبة لجريمة التعذيب.

 

وأشار ممثل النيابة، إلى أن القضاء المصرى حريص على مبلغ التعويض العادل للمجنى عليه وضحايا جرائم التعذيب لتعويضهم، كما أن القضاء المصرى استطاع أن يتسق مع المعايير الدولية من حيث عدم الافلات من العقاب والمحاسبة، وأيضا اتساقا مع المقارنة العملية للموضوع هناك بعض الضمانات كفلتها النيابة العامة تصب مباشرة فى مناهضة التعذيب من خلال عدد من القواعد القانونية.


التعذيب

حقوق الانسان

مكافحة التعذيب

المجلس القومى لحقوق الانسان

الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى حوار كاشف لـ«اليوم السابع»: قطر الوسيط بين الإخوان وإسرائيل لتفتيت المنطقة العربية.. والدوحة كلفت الجماعة بالاعتماد على محمد على فى تنفيذ الحملات التحريضية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:01 ص

المجلس القومى لحقوق الإنسان يبدأ تجهيز مقره الجديد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:17 م

المجلس القومى لحقوق الإنسان يشارك فى منتدى السياسات الثالث بأثيوبيا

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 12:41 م

وزارة الخارجية تشارك فى ملتقى المجتمع المدنى للمجلس القومى لحقوق الإنسان

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 03:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة