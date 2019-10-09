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مليشيا الحوثى تغلق كافة محطات الوقود فى صنعاء

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:52 م
مليشيا الحوثى تغلق كافة محطات الوقود فى صنعاء الحوثيين ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)

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أفادت مصادر يمنية اليوم الأربعاء، بأن الميليشيات الحوثية أمرت بإغلاق كافة محطات الوقود فى العاصمة صنعاء، وأبقت على 4 محطات تعمل بالتناوب، يملكها قادة حوثيون.

وأضافت المصادر - وفقا لقناة العربية الإخبارية - أن الميليشيات حددت كميات بعينها كل ستة أيام لملاك السيارات والحافلات، مما فاقم أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع.

وأوضحت المصادر أن تلك المحطات تفتح من الثامنة صباحا حتى 12 ظهرا، وتستأنف عملها من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساء فقط.

وكانت الميليشيات قد رفعت الأسبوع الماضي أسعار مشتقات الوقود بنسبة تزيد على 30 في المئة.

يذكر أن أزمة الوقود تفاقمت في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، بعد أن لجأت الأخيرة إلى رفض التدابير الحكومية الخاصة بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة.

 


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