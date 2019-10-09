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ملك البحرين يستقبل مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لحرية الدين والمعتقد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:06 م
ملك البحرين يستقبل مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لحرية الدين والمعتقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين
وكالات

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استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين في قصر الصخير، اليوم، الأربعاء ، رحمن تشيشتي، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد بمناسبة زيارته للمملكة.
 
ورحب الملك بتشيشتي ، وأشاد بما يربط مملكة البحرين، والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر في مختلف المجالات ، مؤكداً الحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
 
وخلال اللقاء، أعرب الملك ، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن اعتزازه بما تنعم به مملكة البحرين من حرية كبيرة على صعيد ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الأديان والمذاهب.
 
وأكد إن أهل البحرين يرحبون دائماً بالجميع على أرضهم الطيبة وفي وطنهم في مجتمع تربطه المحبة بين الجميع منذ قرون طويلة دون تفرقة، أو تعصب في مجتمع متحاب وإنهم يمتازون بالاحترام المتبادل فيما بينهم وللجميع ضمن تقاليدهم وقيمهم الأصيلة ، مؤكداً بأن البحرين تميزت على امتداد تاريخها بأنها نموذج للتآخي والتعايش والتسامح بين جميع الأديان والثقافات ، وتسعى دائماً لترسيخ التقارب والعيش المشترك بين الحضارات بالإضافة إلى نشر قيم الخير والسلام والمحبة بين كافة الشعوب.
 
ونوه الملك بالدور المحوري الذي يضطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وإسهاماته ومبادراته الطيبة لتحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع جمعية هذه هي البحرين.
 
وأشاد الضيف باحتضان البحرين لمختلف الأديان والمذاهب وتوفير دور العبادة للجميع منذ سنوات طويلة ، وهي رائدة في هذا المجال ومثال يحتذى به ، وأشاد بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات .

الملك حمد بن عيسى

عاهل البحرين

المملكة المتحدة

المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني

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