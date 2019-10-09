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"ملتزمون بحق مصر فى المياه"..أهم تصريحات رئيس الوزراء عن سد النهضة أمام البرلمان

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:45 م
"ملتزمون بحق مصر فى المياه"..أهم تصريحات رئيس الوزراء عن سد النهضة أمام البرلمان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية، الرى، بيانا اليوم الأربعاء، امام الجلسة العامة بمجلس النواب، عن سد النهضة الإثيوبى، وفيما يلى نرصد أبرز التصريحات:

تصريحات رئيس مجلس الوزراء

نطالب بوسيط دولى لخلافنا مع إثيوبيا

قمنا بمسارات تفاوض مع السودان وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادى عن سد النهضة

وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

وضعنا رؤية مستقبلية لإدارة وتنمية المياه حتى2037 بتكلفة 900 مليار جنيه

رفعنا إنتاجية تحلية المياه فى اليوم من 80 ألف متر مكعب إلى 800 ألف فى 4 سنوات

كل مؤسسات الدولة ملتزمة أمام الشعب بحق مصر فى مياه النيل

وزير الخارجية

الرئيس وجه باتخاذ ما يلزم من تدابير سياسية لحماية حقوقنا المائية

إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الرى

موقفنا بسد النهضة صحيح.. وطلبنا وسيط لعدم استهلاك الوقت

مصر أكثر دول العالم كفاءة فى استخدام المياه بنسبة 90%

لا صحة لما يشاع خطأ بأن مصر ضد التنمية فى حوض النيل

 

 

 

 

 


إثيوبيا

سد النهضة

الحكومة

مجلس النواب

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