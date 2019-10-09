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مفوضية الدستورية تستكمل نظر دعوى بطلان عقوبات البلطجة السبت المقبل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:52 م
مفوضية الدستورية تستكمل نظر دعوى بطلان عقوبات البلطجة السبت المقبل المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، السبت المقبل، نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.

وأقام أنور مصطفى قطب علي دعواه التى حملت رقم 112 لسنة 40 دستورية ، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

وتنص المادة 375 مكررًا على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


المحكمة الدستورية العليا

دعوى عدم دستورية المادة 375 مكرر

قانون العقوبات

القانون رقم 7 لسنة 2011

مواد البلطجة

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