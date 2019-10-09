مطار سانت كاترين يستعد لاستقبال المؤتمر الدولى الخامس للسياحة الدينية.. صور

أنهت الشركة المصرية للمطارات، كافة استعداداتها لاستقبال المؤتمر الدولى الخامس للسياحة الدينية "ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان " تحت شعار "هنا نصلى معا"، والمقرر اقامته بمدينة سانت كاترين من 10 وحتى 12 أكتوبر الجارى، وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى، بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر بكافة أنشطتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية.

وقال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، بأن هذا الحدث يأتى تزامنًا مع أعمال تطوير مطار سانت كاترين والتى شملت رفع كفاءة الممر الرئيسى والترمك والاستراحة المخصصة لاستقبال السائحين وساحه انتظار السيارات، بالإضافة إلى زيادة مجموعات العمل بالمطار لتقديم وتسهيل كافة إجراءات سفر ووصول الوفود المشاركة فى الملتقى، والذى يأتى وفقا لتوجيهات وزارة الطيران فى تقديم كافة أوجه الدعم للوفود المشاركة، والعمل على خروج الملتقى بصورة عالمية مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية وإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع لترسيخ مفهوم تسامح الأديان .

ويشهد مطار سانت كاترين استقبال العديد من رحلات الطيران الشارتر التى تضم أفواج سياحية من مختلف أنحاء العالم لما تمتلكه سانت كاترين من مقومات طبيعية وتاريخية ودينية تجعلها من المقاصد السياحية المصرية الهامة.