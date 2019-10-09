مصر للطيران للخدمات تتعاقد مع شركة Chair السويسرية لخدمة 20 رحلة شهريا

أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنها نجحت فى توقيع تعاقد مع شركة Chair السويسرية، وبموجب هذا التعاقد ستقوم شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بخدمة 20 رحلة شهريا تسيرها الشركة السويسرية لمحطة الغردقة وشرم الشيخ.

يأتى ذلك فى إطار الشركة الوطنية مصر للطيران فى تعظيم إيراداتها وسياستها الرامية إلى التوسع فى تقديم خدمات الطيران للشركات العاملة فى قطاع الطيران التى تعمل بالمطارات المصرية سواء كانت تلك الشركات عربية أو أجنبية، و من المتوقع زيادة حجم تشغيلها خلال الموسم الشتوي الحالي.