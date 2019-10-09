مصر أول دولة فى الشرق الأوسط تنضم لمبادرة "جرين فينز".. تعرف عليها × 8 معلومات

كتبت آمال رسلان

بدأت مصر تطبيق مبادرة "جرين فينز" للمعايير البيئية لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية، وهى مبادرة الأمم المتحدة للبيئة وتتم من خلال التعاون مع منظمة ريف ورلد فاونديشن، وتأتى فى إطار سعى مصر متمثلة فى وزارة السياحة لجعل مفهوم السياحة الخضراء أحد أهم أولويات الوزارة، من خلال برنامج الإصلاح الهيكلى الذى وضعته ووافق عليه مجلس الوزراء الذى يرتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة.

وأكدت غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالتعاون مع منظمة ريف ورلد فاونديشن الإعلان عن انضمامها لبرنامج جرين فينز، ودعت جميع العاملين فى مجال الغوص والسنوركل للإنضمام لهذا البرنامج.

ولكن ما هو "جرين فينز" أو "الزعنفة الخضراء" الذى انضمت له مصر:



1 - هى مبادرة بيئية من الأمم المتحدة تهدف لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية.

2 – وتتم من خلال تطبيق معايير توجيهية وإرشادات صديقة للبيئة، للتشجيع على سياحة بحرية مستدامة وذلك من خلال توفير المعايير البيئية ونظم التقييم المعترف بها دوليا.

3 – يتم هذا البرنامج من خلال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وتعد مبادرة طموحة من الغرفة لتعزيز السياحة البحرية المستدامة فى جميع أنحاء مصر.

4 – تتم عبر الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من خلال برنامج "دمج وصون التنوع البيولوجى فى القطاع السياحى للتنمية المستدامة" وبالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة البيئة.

5 - تسلم فريق عمل غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية الشهادات الرسمية باجتياز برنامج المدققين المعتمدين من منظمة ريف ورلد فاونديش.

6 – بدأ تطبيق معايير البرنامج فى محافظة جنوب سيناء فى شهر سبتمبر2019، يليها محافظة البحر الأحمر فى شهر مارس 2020.

7 - يضم فريق الغرفة حالياً خمسة مُدققين فى محافظة جنوب سيناء مؤهلين للقيام بإجراء التقييمات اللازمة وتدريب الأعضاء الجدد الراغبين فى الانضمام لمبادرة جرين فينزGreen Fins.

8 - مصر الأولى فى المنطقة والحادية عشر على مستوى العالم لتطبيق مبادرة جرين فينز.