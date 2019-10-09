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مصرع عامل سقط من على سقالة بالطابق الرابع فى المنوفية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:11 م
مصرع عامل سقط من على سقالة بالطابق الرابع فى المنوفية جثه - أرشيفيه
المنوفية _محمد فتحى

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لقى عامل مصرعه وأصيب آخر بكسور متفرقة بالجسد وذلك إثر سقوطهما من على سقالة بالطابق الرابع بمدينة السادات بالمنوفية، وتم نقلهما إلى مستشفى السادات المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بتلقيه بلاغًا من الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، يفيد بسقوط شخصين من على سقالة بالطابق الرابع بمدينة السادات بالمنوفية، تم نقلهما إلى مستشفى السادات المركزي.

بالانتقال والفحص تبين مصرع محمد.و.م 33 عامًا نتيجة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وإصابة عادل.م 32 عامًا ومقيم بمحافظة البحيرة، بكسور متفرقة بالجسد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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