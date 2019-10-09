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مصرع طفل فى حريق نشب بمنزل بقرية بمنيا القمح

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:02 م
مصرع طفل فى حريق نشب بمنزل بقرية بمنيا القمح مطافىء
الشرقية- فتحية الديب

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لقى طفل، منذ قليل، مصرعه فى حريق نشب بمنزل بالطابق الثالث بقرية الجديدة، مركز منيا القمح، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية الجديدة مركز منيا القمح.

انتقل إلى موقع البلاغ العقيد محمود مرسى، مأمور مركز منيا القمح، والرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وتبين نشوب حريق بعقار مكون من 4  طوابق، ونشب الحريق في الطابق الثالث، بدأ من الصالة وإمتد إلى باقي الطابق، ويرجح أن يكون ماسك كهربائى.

وأسفر الحريق عن مصرع طفل يدعى" عبد الله أ" عمره 3 سنوات، متأثرا بإصابته بحروق بالذراعين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالى من السيطرة علي الحريق، وتم إخطار النيابة العامة

 


الشرقية

مركز شرطة منيا القمح

مصرع طفل

حريق

قرية الجديدة

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