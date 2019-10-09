مصرع طالبة صدمها قطار ببنى سويف أثناء مرورها من مكان غير مخصص للعبور

بنى سويف هانى فتحى

لقيت طالبة بالمرحلة الثانوية، مصرعها، إثر إصطدام قطار بها بالقرب من مزلقان الشادر بمركز الواسطى شمال بني سويف، أثناء مرورها من مكان غير مخصص للعبور.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد باستقبال المستشفى المركزى، " ضحى . ص . م" 18عام، مقيمة قرية زاوية المصلوب دائرة المركز، جثة هامدة .

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء محاولة المتوفاة عبور شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان الشادر ببندر الواسطى من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم بها القطار رقم 165 القادم من أسيوط اتجاه القاهرة، مما أدى لوفاتها تحرر المحضر رقم 19140 جنح مركز الواسطى واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.