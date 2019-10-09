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مصادر سورية: حالات نزوح واسعة من منطقة تل أبيض بسبب العدوان التركى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:39 م
مصادر سورية: حالات نزوح واسعة من منطقة تل أبيض بسبب العدوان التركى العدوان التركى
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، أن مصادر سورية، أشارت إلى حالات نزوح واسعة من منطقة تل أبيض بسبب القصف التركى.

 

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

 

وأكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

 

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

 

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السوري.

 

 


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