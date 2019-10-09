مسعود بارزانى مغردا عبر تويتر : قلقون جدا على الأكراد فى سوريا

كتب: أحمد جمعة

أعرب الزعيم الكردى مسعود بارزانى؛ عن قلقه الشديد حيال التطورات الأخيرة فى سوريا ومستقبل الكرد فيها.

وأكد بارزانى؛ فى تغريدة له على تويتر؛ الثلاثاء؛ أنه أجرى العديد من الاتصالات لمنع تعرض المناطق الكردية بسوريا لكوارث أخرى فى ضوء التطورات المتلاحقة هناك.

وتابع مغردا "قلقون جدًا من التطورات الأخيرة في كردستان الغربية. نحن على اتصال بالعديد من القنوات وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرض سكان شمال سوريا لأى كوارث أخرى".

والتقى بارزانى خلال الساعات الأخيرة؛ فى أربيل؛ وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف لبحث أوضاع الكرد وسبل حمايتهم فى سوريا، وطالبه ببذل موسكو قصارى جهدها لحمايتهم من كوارث أخرى.