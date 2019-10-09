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مسعود بارزانى لـ"ترامب": الدماء الكردية أثمن بكثير من المال والسلاح

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:10 م
مسعود بارزانى لـ"ترامب": الدماء الكردية أثمن بكثير من المال والسلاح مسعود بارزانى
كتب: أحمد جمعة

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وجه الزعيم الكردى مسعود بارزانى، ظهر اليوم الأربعاء؛ رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب؛ عبر تغريدة له علی موقع التواصل الاجتماعى "تویتر"؛ بشأن الكرد فى سوريا بعد الانسحاب الأمريكى هناك.

 

وجاء برسالة الزعيم الكردى عبر تويتر؛ "لعلم حضرتكم، الشعب الكردى يطالب علی الدوام بحقوقه المشروعة ویدافع عن ذاته. والبیشمركة حطموا أسطورة داعش، والكرد كانوا جزءا فاعلا فى التحالف الدولى ضد الإرهاب".

 

وتابع بارزانى؛ "الدماء الكردية أغلی وأثمن بكثير من المال والسلاح".

 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت فى وقت سابق سحب قواتها بالشمال السورى والاكتفاء بنحو خمسين جنديا على الحدود مع تركيا؛ وسط احتمالات قوية بشن لأخيرة هجمات على الكرد فى سوريا، وهو ما رفضه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال زيارته إلى أربيل بالأمس.


مسعود بارزانى

كردستان العراق

اخبار العراق

ترامب

دماء الاكراد

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