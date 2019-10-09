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مستشار رئيس الوزراء: قريبا الإعلان عن مبادرة جديدة للنهوض بالعنصر البشرى المصرى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:20 م
مستشار رئيس الوزراء: قريبا الإعلان عن مبادرة جديدة للنهوض بالعنصر البشرى المصرى سمير رضوان وزير المالية الأسبق
كتب مدحت عادل

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أكدت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن العنصر البشري يحتل أولوية قصوى لدى مجلس الوزراء، مؤكدة قرب الإعلان عن مقترح جديد يشبه مجلس الموارد البشرية يجمع مجموعة من الخبرات يهدف إلى النهوض بالعنصر البشري ويتبنى آلية فعالة لتحقيق هذا الهدف.
 
ومن جانبه، قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، إن هناك حلقة مفقودة في صنع السياسة العامة وتتمثل في اللجوء الدائم إلى المسئولين الحكوميين لتبني حلول لرفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي كثرة الأطراف التي تتدخل في تنفيذ السياسات.
 
وطالب سمير رضوان بضرورة الاستعانة بخبرات سنغافورا في وضع استراتيجيات التنمية، مشيراً إلى أن تحسين وضع الاقتصاد المصري يحتاج إلى تأسيس مؤسسات جديدة بديلة عن المؤسسات القائمة لتحقيق التقدم المطلوب على مستوى التنفيذ.
 
ويرى رضوان، أن مجمل قوة العمل في مصر غير قابلة للتوظيف، وهناك ضرورة ملحة من أجل تزويد قوة العمل بالمهارات المطلوبة وفقا لحاجة السوق، لافتاً إلى أن التقارير الدولية تؤكد أنه بحلول 2020 هناك 25% لن تكون مطلوبة، وبالتالي يجب أخذ هذه التطورات المتلاحقة في الاعتبار.
 
ومن جانبه أكد خالد إسماعيل، مستشار وزير الاتصالات الأسبق، أن الشركات الناشئة لديها قدرة كبيرة على توفير حلول غير تقليدية قابلة للتنفيذ من أجل تحقيق تنمية حقيقية وبأقل التكاليف.

مجلس الوزراء

تدريب العمالة

العنصر البشري

اخبار الاقتصاد

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