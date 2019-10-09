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مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:48 م
مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى
كتب: أحمد جمعة

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أشاد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مصطفى بالى، بدعوة وزارة الخارجية المصرية لاجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية، مثمنا دور مصر باعتبارها أحد أبرز الدول العربية التى لها ثقل سياسى وإقليمى.

وشدد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على تقديرهم للدعوة المصرية لعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة، معربا عن أمله فى أن تضطلع الدول العربية ومجلس الجامعة بمسؤوليتهم تجاه الشعب السورى لوقف العدوان الذى تقوم به تركيا على أراضى سوريا.

وأشار مصطفى بالى إلى أن قوات سوريا الديمقراطية لم تنسحب من مواقعها وستشتبك مع جيش الاحتلال التركى حال بدأ فى هجوم برى على مدن شمال وشرق سوريا.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.

وحذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية فى سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

 


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اليوم السابع بلس

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