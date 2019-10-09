مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول بصعدة اليمنية

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة للمتضررين من السيول في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم توزيع 615 سلة غذائية و25 خيمة و150 بطانية، في تجمعات بني حسن، والسادة الظهر، والتنابكة والطينية، استفاد منها 3 آلاف و840 فرداً.

كما يواصل المركز بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، وذلك ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.

وتم توزيع 28 ألف رغيف للنازحين السوريين في مناطق عكار والشمال حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة السورية في وضع إنساني صعب ونقص كبير في المستلزمات الأساسية.

وجرى توزيع 8 آلاف رغيف لليتامى والمحتاجين اللبنانيين في منطقة عكار والمنية، و4 آلاف رغيف للاجئين الفلسطينيين القاطنين بالمخيمات الفلسطينية في شمال لبنان وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع سفير أيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ميكوي.

واستمع السفير الإيرلندي لشرح من الدكتور الربيعة عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز، إضافة إلى آخر تطورات الوضع الإنساني في اليمن وما قدمه المركز بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة الأشقاء في اليمن.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بين المركز وجمهورية أيرلندا في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وأثنى السفير الإيرلندي على الأعمال التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لكافة الشعوب والدول المنكوبة في العالم.

إلى ذلك، التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع مع وفد من مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان والثقافات.

وقدم الدكتور صلاح المزروع شرحًا موجزًا عن الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها المركز في 45 دولة حول العالم وبالأخص لصالح الشعب اليمني.

من جهتهم أبدى الوفد الزائر بالغ تقديره للدور الإنساني الذي يضطلع به المركز وإسهاماته المميزة لنجدة المعوزين.