سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول بصعدة اليمنية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:27 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول بصعدة اليمنية أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة للمتضررين من السيول في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم توزيع 615 سلة غذائية و25 خيمة و150 بطانية، في تجمعات بني حسن، والسادة الظهر، والتنابكة والطينية، استفاد منها 3 آلاف و840 فرداً.

كما يواصل المركز بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، وذلك ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.

وتم توزيع 28 ألف رغيف للنازحين السوريين في مناطق عكار والشمال حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة السورية في وضع إنساني صعب ونقص كبير في المستلزمات الأساسية.

وجرى توزيع 8 آلاف رغيف لليتامى والمحتاجين اللبنانيين في منطقة عكار والمنية، و4 آلاف رغيف للاجئين الفلسطينيين القاطنين بالمخيمات الفلسطينية في شمال لبنان وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع سفير أيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ميكوي.

واستمع السفير الإيرلندي لشرح من الدكتور الربيعة عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز، إضافة إلى آخر تطورات الوضع الإنساني في اليمن وما قدمه المركز بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة الأشقاء في اليمن.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بين المركز وجمهورية أيرلندا في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وأثنى السفير الإيرلندي على الأعمال التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لكافة الشعوب والدول المنكوبة في العالم.

إلى ذلك، التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع مع وفد من مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان والثقافات.

وقدم الدكتور صلاح المزروع شرحًا موجزًا عن الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها المركز في 45 دولة حول العالم وبالأخص لصالح الشعب اليمني.

من جهتهم أبدى الوفد الزائر بالغ تقديره للدور الإنساني الذي يضطلع به المركز وإسهاماته المميزة لنجدة المعوزين.


مركز الملك سلمان للاغاثه

السعوديه

اليمن

مساعدات لليمن

اخبار اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

المنتخب المغربية: هيبي فورتشن يرصد 152 مليون جنيه لشراء أزارو

المنتخب المغربية: هيبي فورتشن يرصد 152 مليون جنيه لشراء أزارو

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة