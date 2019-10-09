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مركز التطعيمات القومى يكشف طرق الإصابة بالأنفلونزا وآليات الحماية منها

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:00 ص
مركز التطعيمات القومى يكشف طرق الإصابة بالأنفلونزا وآليات الحماية منها التطعيمات
كتب وليد عبد السلام

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كشف المركز القومى للتطعيمات التابع للمصل واللقاح، عن ضرورة الحماية من مضاعفات مرض الأنفلونزا الذى تنتشر الإصابة به فى فصل الصيف.

وقال المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا: تنتشر الأنفلونزا الموسمية بسهولة وتنتقل بسرعة فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف أثناء الكحة أو العطس.

وأضاف المركز: يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق الأيدى الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين والأنف، لذا ينصح دائمًا بتغطية الفم والأنف عند الكحة أو العطس، والاهتمام بغسل الأيدى باستمرار وعدم ملامسة العين والأنف إن كانت الأيدى غير مغسولة.

ويشار إلى توفير وزارة الصحة مصل الأنفلونزا الموسمية فى مراكز التطعيمات التابعة للوزارة بأسعار مدعومة لمن يريد الحصول عليها.

 


التطعيمات

الانفلونزا

الانفلونزا الموسمية

اخبار

اليوم السابع بلس

مصل الأنفلونزا

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