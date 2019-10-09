مركز إعلام المنيا ينظم ندوة حول "أكتوبر وروح الانتصار"

المنيا - فريق المحافظات

نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "أكتوبر وروح الانتصار"، وذلك بمكتبة مصر العامة، حاضر في الندوة دكتور حشمت محمد عبده وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا وفاطمة الزهراء مدير إدارة الطفولة والأمومة بمجلس مدينة المنيا والشيخ عبد الناصر حسين المسئول بمنطقة المنيا الأزهرية وبحضور وليد الحينى مدير مركز إعلام المنيا.

وأوضح مدير مركز إعلام المنيا، أن الندوة تعبر عن روح نصر أكتوبر العظيم لمحاربة كل ما يدفعنا إلى الإرهاب لنصبح إيجابيين في عملية بناء وطنهم، مؤكدا أن الجدية في العمل والتخطيط الجيد كانا من أبرز الدروس المستفادة من نصر أكتوبر.

وتحدث مسئول منطقة المنيا الأزهرية حول مكانة مصر ودورها تجاه العالم العربي والإسلامي وكيف تكفل الله بحفظها.