مدير التأمين الصحى يفتتح أول صيدلية اقتصادية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

افتتح الدكتور أحمد عمر مدير فرع التأمين الصحى بأسوان، اليوم، الأربعاء، أول صيدلية تجارية اقتصادية بمحافظة أسوان، وذلك بمقر فرع التأمين الصحى بمدينة كوم أمبو.

وقال أحمد عمر، مدير فرع التأمين الصحى بأسوان، إن الصيدلة هدفها توفير الأدوية باسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الخارج ونفس الصناعة والجودة التى بالأدوية التى تباع فى باقى الصيدليات، ولكن الصيدلية الاقتصادية تابعة لفروع التأمين الصحى، لافتاً إلى أن الصيدلية الجديدة بمدينة كوم أمبو تخدم ثلاثة مدن هى: كوم أمبو وإدفو ودراو.

حضر الافتتاح الدكتور إيهاب حنفى وكيل الصحة، والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مدينة كوم أمبو، والنائب محمد سليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة كوم أمبو.