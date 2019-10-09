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مدبولى يستقبل وزراء الصناعة والتجارة بالاتحاد الأوراسى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:45 م
مدبولى يستقبل وزراء الصناعة والتجارة بالاتحاد الأوراسى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسى، ووزراء الصناعة والتجارة بالاتحاد الأوراسى، وهم تيجران كاتشاتريان، وزير الاقتصاد الأرمينى، واليكساندر سابوتين، الوزير المسئول عن التجارة باللجنة الاقتصادية لأوراسيا، وبافيل يوتيوبين وزير الصناعة الكازاخستاني، وإيميل اوسمونبيتوف، رئيس لجنة التجارة والصناعة بقيرغيزستان، وحضر الاجتماع  وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
 
وخلال اللقاء تم استعراض جوانب العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى، حيث أكد رئيس الوزراء على الأهمية التى توليها مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للاتحاد، من أجل تعزيز علاقات التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء، وزيادة فرص الاستثمار. 
 
من جانبه، أكد وزير التجارة الروسى على ما توليه بلاده من اهتمام بتعزيز العلاقات مع مصر، ليس فقط فى شقها الثنائى، وإنما أيضاً فى إطار مسعى مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوراسى، وهو المسعى الذى يحظى بدعم روسيا والدول الأعضاء. 
 
وفى هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق حول معظم النقاط التى تم التفاوض بشأنها بين مصر والاتحاد الأوراسى، ولم يتبق إلا بعض النقاط البسيطة التى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.
 
 

وزير الصناعة الروسى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

مصر وروسيا

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