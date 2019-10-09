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محمد دحلان يدين الغزو التركى فى سوريا: تدخل سافر فى شؤون الدول العربية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:14 م
محمد دحلان يدين الغزو التركى فى سوريا: تدخل سافر فى شؤون الدول العربية دحلان
كتب محمود العمرى

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أدان القيادى الفلسطيني محمد دحلان، الغزو التركي العسكري في سوريا، مؤكدا أن هذا الغزو يفضح أطماع نظام أردوغان لاقتطاع أجزاء من سوريا، وأن هذا يعد تدخل سافر فى الشئون الداخلية للدول العربية 

وقال دحلان عبر صفحته الرسمية "فيس بوك"،" بأشد العبارات الممكنة ندين الغزو العسكري التركي لأراضي الشقيقة سوريا بحجج واهية سقيمة، تفضح أطماع نظام أردوغان لاقتطاع أجزاء من سوريا واصفاً قطعانه الغازية بالجيش (المحمدي)، وكأنها جحافل تحرر أرضاً إسلامية أو موجهة لتحرير القدس.

دحلان
تدوينة دحلان

وتابع،"إن هذا الغزو التركي حلقة في سلسلة طويلة إلى جانب الاعتداءات المتكررة على سوريا والعراق ومحاولات التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول عربية عدة وخاصة الشقيقة مصر.

وأوضح،" نستبشر خيراً بالدعوة المصرية العاجلة لعقد اجتماع وزاري عربي طارىء يوم السبت القادم، ونأمل أن يرتقي الموقف العربي إلى مستوى هذا التحدي الخطير، وبما يؤمن وقف الغزو والحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال سوريا، وضمان عودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ليتولى بيت العرب رعاية الحوار السوري السوري بما في ذلك أعمال لجنة صياغة الدستور السوري الجديد.

 

 


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