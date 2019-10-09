محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

الدقهلية شريف الديب

أعلن أشرف يس محامي الطفلة جنة وشقيقتها أماني، والتى تم تعذيبهما على يد جدتهما صفاء ع ع، بقرية بساط كريم الدين بناحية مركز شربين بمحافظة الدقهلية، أنه تم الانتهاء من قيد وتوصيف قضية أماني شقيقة جنة والتى تعرضت أيضا لعملية تعذيب وحرق بأماكن حساسة، وتمت إحالتها للمحاكمة، وسوف يتم النظر فيه، بجلسة يوم السبت القادم بمحكمة جنح شربين.

ومن المقرر أن يتم النظر في قضية أماني منفصلة عن قضية جنة التى تنظر أمام محكمة جنايات المنصورة.

يذكر أن المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال المنصورة سبق وأن أصدر قرارا بإيداع الطفلة أمانى بدار رعاية، وتم نقل الطفلة لتلقى الرعاية والعلاج اللازم برعاية الدولة، وشيخ الأزهر الذى أعلن عن تكفله بجميع نفقاتها، وذلك بعد ثبوت جريمة التعذيب بالكشف الطبى الموقع على الطفلة أمانى وشقيقتها جنة التى لقيت حتفها جراء تعذيب جدتها لأمها، وتقيح الحروق المنتشرة بمناطق عفتها وأجزاء متفرقة من جسدها، حتى أصيبت بالغرغرينة وبترت ساقها اليسرى، وخرجت للعناية المركزة، وتوفيت إثر توقف عضلة القلب ووظائفها الحيوية.