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محافظ مطروح يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر وبحث التعاون المشترك

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:38 م
محافظ مطروح يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر وبحث التعاون المشترك جانب من اللقاء
مطروح – حسن مشالي

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استقبل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الاربعاء، منجستاب هايلى مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بمصر، والوفد المرافق له، والمهندس حسين السنينى منسق البرنامج بمطروح، وذلك خلال زيارة الوفد للمحافظة وافتتاح مدرسة  غرابيل المؤامنة بمدينة النجيلة.

وقدم مدير برنامج الأغذية العالمي الشكر لمحافظ مطروح والأجهزة المعاونة، على التعاون التام مع البرنامج، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لأهالى المحافظة، ومن  بينها  صيانة وتجديد  مدارس مجتمعية وإنشاء مدارس جديدة،   وإقامة وتطهير خزانات وآبار مياه  وتدريب المرأة، وتوفير سبل حياة كريمة للعيش، مع توفير مشروعات صغيرة كمصادر دخل لهم، مع أولوية تقديم الخدمات لمحافظة مطروح، مثل تدريب 24 متدربة لـ 291 سيدة على الصناعات الحرفية  مع الإعداد لتكريمهن خلال الزيارة المقبلة.

ومن جانبه  رحب محافظ مطروح، بمدير برنامح الأغذية العالمي بمصر، مع تقديم الشكر على كل الجهود المبذولة والتعاون مع المحافظة، من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين،   خاصة فى التجمعات النائية والبعيدة في عمق الصحراء.

 وأوضح محافظ مطروح، خلال اللقاء، إلى ما تبذله المحافظة للارتقاء خاصة بالعملية التعليمية بالتعاون مع المجتمع المدني وإقامة 150 مدرسة.

 وأشار محافظ مطروح، إلى إمكانية عمل مزيد من المشروعات المدرة للدخل، تتوافق مع طبيعة المحافظة، خاصة بمنطقة النجيلة، وإنشاء خزانات أو آبار لتوفير مياه بالمدارس والتنسيق مع جامعة مطروح، بهدف التعاون المشترك، لتدريب طلبة وخريجي الجامعة على توفير مشروعات توفر مزيد من فرص العمل.

من ناحية أخرى أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، أن جهاز النظافة وإدارة تحسين البيئة بالمدينة، قامت برفع أكثر من 80 ألف طن  من القمامة، من كافة المناطق والأحياء بنطاق المدينة خلال موسم الصيف الماضي، فى إطار تنفيذ  توجيهات اللواء مجدى  الغرابلى محافظ مطروح، بتكثيف أعمال  النظافة في جميع أنحاء مدن المحافظة، مع توافر المعدات والعمالة اللازمة، لظهور المحافظة بالشكل الحضاري  اللائق بها 

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، بأنه يتم تكثيف الأعمال يوميا،  لرفع ما بين 800 إلي 1000 طن قمامة، يوميا علي مدار الـ 24 ساعة بمختلف  أحياء المدينة، مع تعاون  جميع العاملين بقطاع النظافة والحملة الميكانيكية، وتجهيز كافة المعدات والسيارات، ووجه الشكر للجهود المبذولة في ظل الإمكانيات المتاحة.

من جانبه وجه محافظ مطروح، بوضع إستراتيجية لكافة أعمال النظافة وتقسيم المدينة لقطاعات لتسهيل أعمال إزالة القمامة والنظافة العامة، حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق بها سياحيا وحضاريا أمام أهلها وزوارها.

 


محافظة مطروح

برنامج الغذاء العالمي

التنمية

مشروعات خدمية

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