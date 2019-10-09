محافظ سوهاج يستبعد رئيس مجلس "جزيرة شندويل".. ويتفقد نجع مناع بقرية بلصفورة

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إستبعاد رئيس مجلس قروي "جزيرة شندويل" بمركز سوهاج، بسبب تدني مستوى النظافة، والتقصير في العمل، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج، بمركز ومدينة سوهاج، وأحياء غرب وشرق سوهاج.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ بدأ جولته الليلية الميدانية بحي شرق سوهاج، للوقوف على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موجهاً بازالة الاشغالات ورفع مستوى النظافة بشارع أسيوط-سوهاج، لافتاً الى رصد تراكمات من القمامة بشارع الجرجاوية بحي غرب سوهاج، موجهاً بإزالتها فوراً.

وكشف المتحدث الرسمي عن تفقد المحافظ لجزيرة شندويل التابعة لمركز سوهاج، موجهاً برفع القمامة والتراكمات من شوارع القرية، ومنها شارع نجع فرج الله، كما تم رصد عدد من الإشغالات لمقاهي مخالفة بشوارع القرية، وتراكمات من القمامة خلف مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، لافتاً ان المحافظ وجه برفع الإشغالات وجميع القمامة من شوارع القرية خلال 48 ساعة، مضيفاً إستبعاد رئيس المجلس القروي بالجزيرة .

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ تفقد شوارع مركز ومدينة سوهاج، ورصد مخلفات وقمامة بطريق الشوش، موجهاً برفعها، كما تفقد نجع مناع بقرية بلصفورة، لافتاً الى رصد أعمال تشوين بالطريق العام، وإشغال طريق بمواد بناء في منطقة رهبة التلول بقرية بندار الكرمانية، وتدني مستوى النظافة، بالإضافة إلى رصد مساحات تبوير أرض زراعية، موجهاً بفحصها من قبل المختصين بالزراعة والوحدة المحلية؛ للوقوف على أسباب التبوير، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.