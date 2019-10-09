محافظ القليوبية: تطوير منظومة التدريب الفني بالتنسيق مع جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أحد المصانع التي شاركت في البرنامج العالمي لمنظمة العمل الدولية "استدامة تنافسية ومسئولية الشركات" (SCORE) المنفذ من فبل مشروع تشغبل الشباب في مصر" ، لتقديم أمثلة على النتائج التي تحققت في قطاعات مختارة كالهندسة والكيماويات بمصانع المحافظة، وذلك في إطار برنامج منظمة العمل الدولية "استدامة تنافسية ومسئولية الشركات SCORE " والذي تم تنفيذه في إطار مشروع "تشغيل شباب مصر (EYE) الممول من وزارة الخارجية النرويجية والذي تم إطلاقه في أبريل 2018 ، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية

ورافق محافظ القليوبية في الجولة لين ليند سفيرة النرويج فى مصر، والدكتور عواد أحمد علي سكرتير عام المحافظة، وإنجريد هاج مستشارة سفارة النرويج، وماهيتاب أحمد منسق المشروعات في السفارة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ونشوى بلال مديرة مشروع تشغيل شباب مصر بمنظمة العمل الدولية، وهشام بيومي المستشار الفني لبرنامج سكور في مصر.

و صرح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن محافظة القليوبية تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة التدريب الفني والمهني بالتنسيق مع جامعة بنها ومديرية التربية والتعليم من خلال مبادرة صنايعية مصر، مشيرا إلى أهمية التدريب والذي يسهم بصورة مباشرة في تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية محليا وعالميا ويعد أحد العناصر المؤثرة في الإنتاج ويمثل ركيزة أساسية في دعم وتطوير القطاع الإنتاجي سواء السلعي أو الخدمي مقدما الشكر والتقدير لفريق عمل منظمة العمل الدولية علي جهودها ومشاركتها المجتمعية للنهوض بمستوى التدريب وتطبيق معايير الجودة بمصانع المحافظة.

وطالب المحافظ، خلال الجولة من مسئولي المصنع بضرورة تطبيق مقترحات العاملين وأخذها مأخذ الجد واكتشاف مواهب العاملين ومراعاة السلامة الصحية والأمنية لهم حيث تفقد سيادته والوفد المرافق له المصنع ومراحل وخطوط الإنتاج، والأسواق المستهدفة في المراحل المختلفة ، ونسب المكونات المحلية في المنتج النهائي ، ومعايير الجودة ، وأكد المحافظ أهمية زيادة المكون المحلي في المنتج لتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة للمواد الخام المحلية.

كما تفقد المحافظ خطوط الإنتاج ومراحل التشغيل وتبادل الحديث مع العاملين بالمصنع، محفزا إياهم بكلمات الإشادة وأنهم قدوة لأبناء مصر، وأنهم بحثوا وتدربوا وثابروا حتى حصلوا على فرصة عمل متميزة، مؤكدا لهم أهمية الاستمرار، وأن يطمحوا لأن يكونوا أصحاب شركات ومصانع في المستقبل.

ومن جانبه أعلن إريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن برنامج SCORE في مصر يتم تنفيذه على أساس تجريبي، ويستهدف من 25-30 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في الصناعات الهندسية والكيماوية في محافظتي القليوبية والمنوفية بالتعاون مع غرفتي الصناعات الهندسية والكيماوية.

ومن الجدير بالذكر أن دولة النرويج ملتزمة بدعم عملية التنمية في مصر ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد جاء دعمهم من خلال مشروع تشغيل شباب مصر (EYE) من بين التدخلات الأخرى في مصر، ويعتمد برنامج SCORE على شراكة قوية ومثمرة مع منظمة العمل الدولية على المستوى العالمي وكذلك في مصر.

وأكدت نشوى بلال، مديرة مشروع تشغيل شباب مصر، أنه بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج SCORE ، حققت 90 ٪ من الشركات المشاركة وفر في التكاليف ، وشهد 57 ٪ من الشركات زيادة في إنتاجيتها ، في حين لاحظت 83 ٪ من الشركات انخفاض في نسبة المنتجات المعيبة. علاوة على ذلك ، شهدت 80 ٪ من الشركات انخفاضا في شكاوى العمال ، في حين أن 57 ٪ شهدت انخفاضا في نسبة التغيب عن العمل، كما تمكنت 60 ٪ من الشركات من تقليل استهلاك المواد الخام ، في حين أن 67 ٪ شهدت انخفاضا في النفايات الناتجة.

وزار الوفد، أحد المصانع المنتجة للأنابيب البلاستيكية، وتمكنت شركة نصار من إجراء العديد من عمليات التغيير لتتوائم مع متطلبات برنامج منظمة العمل الدولية SCORE والذي أصبحت نتائجه ملموسة فعليا، حيث تمكنت الشركة من تحقيق وفر في التكاليف، وتقليل نسبة النفايات، وزيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل من خلال تنفيذ وحدات برنامج SCORE.