محافظ القليوبية: افتتاح مستشفى الخانكة وكفر شكر المركزى مطلع العام القبل

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى للانتهاء من المستشفيات التى دخلت حيز التطوير، والعمل على افتتحاها فى أسرع وقت ممكن، لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصرى وأبناء المحافظة بصفة خاصة، وذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجهورية، على الاهتمام بصحة المواطن البسيط من خلال تطوير المستشفيات واختيار النموذجية منها.

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية، أن مستشفى قها المركزى فقد انتهت أعمال التطوير، وتم استلامها جزئيا لبدء أعمال الفرش للأجهزة والسرائر وغيرها من المستلزمات الطبية، على أن يتم افتتاحها الشهر القادم بتكلفة 82 مليون جنيه، وجارى استكمال استلام المستلزمات الطبية وغير الطبية.

وتابع "عبد الحليم"، أنه فى مطلع العام المقبل سيتم افتتاح مستشفى كفر شكر المركزى بعد الانتهاء من أعمال التطوير بها بتكلفة 220 مليون جنيه، إلة جانب افتتاح مستشفى الخانكة المركزى بتكلفة 115 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من هدم مستشفى طوخ المركزي، بعد قرار الإزالة الصادر لها من الهيئة الاستشارية بمجلس مدينة طوخ، وتم البدء فى وضع الهياكل الخرسانية للمستشفى الجديد.