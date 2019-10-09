سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 11 مسئول بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق بسبب التقصير

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:40 م
محافظ الدقهلية: إحالة 11 مسئول بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق بسبب التقصير الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على إحالة 11 مسئول بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق بسبب التقصير والإهمال فى العمل

وكلف شاروبيم الشئون القانونية بالمحافظة بأجراء التحقيق مع عدد من مسئولى الوحدة المحلية بالبصراط بمركز المنزلة وهم "رئيس قسم الإيرادات لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متأخرات سنوات سابقة، ومسئول الاشغالات لعدم تحصيل رسوم إزالة 7 حالات، ورئيس القسم الهندسى لعدم اتخاذ الإجراءات حيال مخالفات البناء وعدم تحصيل رسوم تأمين تركيب كاميرات لرخص المحلات"

كما كلف محافظ الدقهلية باحالة رئيس القسم الهندسى وقسم الرخص بالوحدة المحلية بالجعافرة مركز ميت سلسيل للتحقيق لعدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعدى مواطن ومسئول قسم الرخص لعدم تحصيل رسوم تأمين تركيب كاميرات

ووافق شاروبيم على إحالة رئيس قسم البيئة لعدم اتخاذ الإجراءات تجاه 101 حالة هدم بدون ترخيص، ومسئول الحملة الميكانيكية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الترخيص للمعدات، ومسئول الايرادات لوجود ايصالات التحصيل بدون اختام، ورئيس القسم الهندسى لعدم اتخاذ الإجراءات حيال مخالفة شروط الترخيص لمواطن، وذلك بالوحدة المحلية ببرق العز مركز المنصورة

كما وافق محافظ الدقهلية على إحالة مسئول الحملة الميكانيكية ومسئول الاشغالات بالوحدة المحلية ببشلا مركز ميت غمر، لعدم اتخاذ الإجراءات حيال تجديد الترخيص للمعدات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 حالات إشغال

وكذلك كلف شاروبيم بالتحقيق مع رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بطوخ الاقلام مركز السنبلاوين لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 حالات هدم بدون ترخيص

تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميدانى على عدد من الوحدات المحلية خلال أربعة أيام، شملت مراكز ميت سلسيل والمنزلة والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين .

 

 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

الدقهليه

محافظ الدقهليه

فساد المحليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية يحيل 167 مسئولا وموظفا بالوحدات المحلية والخدمية للتحقيق

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:04 م

محافظ كفر الشيخ يحيل 10 أطباء وصيادلة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأحد، 06 أكتوبر 2019 06:00 م

إحالة أطقم طبية بـ3 وحدات صحية قروية للتحقيق بالفرافرة لتقصيرهم فى العمل

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:04 ص

صور.. إحالة مسئولى الوقائى والتمريض بالوادى الجديد للتحقيق لتقصيرهم

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 01:29 م

إحالة 7 أطباء من العاملين بالوحدة الصحية ببلكيم فى الغربية للتحقيق

الخميس، 03 أكتوبر 2019 01:53 م

صور.. لجنة بالأقصر تكشف تغيب طبيب وفنى تمريض بـ"الطود" وتقرر إحالتهما للتحقيق

الخميس، 03 أكتوبر 2019 10:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة