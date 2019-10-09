محافظ الدقهلية: إحالة 11 مسئول بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق بسبب التقصير

الدقهلية - شريف الديب

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على إحالة 11 مسئول بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق بسبب التقصير والإهمال فى العمل.

وكلف شاروبيم الشئون القانونية بالمحافظة بأجراء التحقيق مع عدد من مسئولى الوحدة المحلية بالبصراط بمركز المنزلة وهم "رئيس قسم الإيرادات لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متأخرات سنوات سابقة، ومسئول الاشغالات لعدم تحصيل رسوم إزالة 7 حالات، ورئيس القسم الهندسى لعدم اتخاذ الإجراءات حيال مخالفات البناء وعدم تحصيل رسوم تأمين تركيب كاميرات لرخص المحلات".

كما كلف محافظ الدقهلية باحالة رئيس القسم الهندسى وقسم الرخص بالوحدة المحلية بالجعافرة مركز ميت سلسيل للتحقيق لعدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعدى مواطن ومسئول قسم الرخص لعدم تحصيل رسوم تأمين تركيب كاميرات .

ووافق شاروبيم على إحالة رئيس قسم البيئة لعدم اتخاذ الإجراءات تجاه 101 حالة هدم بدون ترخيص، ومسئول الحملة الميكانيكية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الترخيص للمعدات، ومسئول الايرادات لوجود ايصالات التحصيل بدون اختام، ورئيس القسم الهندسى لعدم اتخاذ الإجراءات حيال مخالفة شروط الترخيص لمواطن، وذلك بالوحدة المحلية ببرق العز مركز المنصورة.

كما وافق محافظ الدقهلية على إحالة مسئول الحملة الميكانيكية ومسئول الاشغالات بالوحدة المحلية ببشلا مركز ميت غمر، لعدم اتخاذ الإجراءات حيال تجديد الترخيص للمعدات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 حالات إشغال.

وكذلك كلف شاروبيم بالتحقيق مع رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بطوخ الاقلام مركز السنبلاوين لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 حالات هدم بدون ترخيص.

تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميدانى على عدد من الوحدات المحلية خلال أربعة أيام، شملت مراكز ميت سلسيل والمنزلة والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين .