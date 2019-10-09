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محافظ الأقصر يستقبل وفد من رئاسة الوزراء لبحث موقف مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:18 م
محافظ الأقصر يستقبل وفد من رئاسة الوزراء لبحث موقف مبادرة "حياة كريمة" محافظ الأقصر ووفد مجلس الوزراء
الأقصر - أحمد مرعى

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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً بحضور وفد من رئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ والتى تهدف إلى توفير مستوى معيشى كريم للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وحضر الاجتماع كلا من محمد عبد القادر نائب المحافظ، واللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، ومسئولى التضامن الاجتماعى، والإسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والصحة، والطرق، وهيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء مراكز إسنا وأرمنت والزينية.
 
وتم اختيار 3 قرى من القرى الأكثر فقراً بمحافظة الأقصر لتطويرها فى عدة مجالات خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وهى قرى النجوع قبلى بمركز إسنا ، والرياينة بمركز أرمنت، والمدامود بحرى بمركز الزينية، لتحسين مستوى الحياة لأهالى تلك القرى.
 
ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن أعمال التطوير فى القرى المذكورة ضمن المقترح المقدم ستتضمن العمل فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان ، والصحة ، و التعليم، والطرق، وتحسين البيئة وعقب الاجتماع ، قام وفد رئاسة الوزراء بجولة ميدانية للقرى التى تم اختيارها لمتابعة المشروعات على الطبيعة.
 
الجدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأسر الأكثر فقراً، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، حيث تعمل على سد الفجوة التنموية بين القرى والاستثمار في تنمية الإنسان وإشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابي بمستوى حياتهم.
 
 
 

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