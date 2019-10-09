محافظ أسوان: حروب الجيل الرابع والخامس تحاول تفتيت تلاحم الشعب بمؤسسات الدولة

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إننا نواجه حروب الجيل الرابع والخامس على مواقع التواصل الاجتماعى ونوافذ الشر الإعلامية الخارجية والتى تستهدف الروح المعنوية وتفتيت التلاحم الذى جمع الشعب ومؤسسات الدولة وخاصة الجيش والشرطة فى كتلة واحدة صلبة بزعزعة الثقة والتشكيك فى الإنجازات والمشروعات مع نشر الإشاعات الهدامة، مشيراً إلى أن مسئوليتنا جميعاً هى حماية هذا الشباب من هذه الرياح المسمومة بتوظيف طاقاته وإبداعاته لما هو فى صالحه وصالح مجتمعه ليصبح جاهزاً لتسليم راية الوطن مرفوعة خفاقة.



جاء ذلك خلال كلمة محافظ أسوان، فى الحفل الذى نظمه مكتب شئون القبائل، مساء الثلاثاء، بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وسط أجواء مشاعر وطنية.



وخلال كلمته أيضاً، قدم المحافظ، شكره للقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية لانتصارات أكتوبر العظيمة والتى تعتبر علامة فاصلة فى تاريخ كفاح شعب مصر العظيم، مؤكداً أن هذه الذكرى العزيزة علينا يجب أن تكون نبراساً لشبابنا وأبنائنا لمواصلة هذا العطاء والتضحية وبذل أقصى جهده لخدمة وطنه، مع ضرورة أن يستلهم الدروس والعبر فى العمل على تعزيز قيم ومبادئ الانتماء والولاء لحب الوطن والتعريف بعظم التحديات الحالية.



وفى الختام، توجه اللواء إبراهيم، لأهالى المحافظة بخالص التهنئة بمناسبة فوز أسوان بجائزة اليونسكو ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019 والتى تم استلامها منذ أيام بكولومبيا.



ومن جانبه وجه الشيخ عبد المجيد عثمان، شيخ مشايخ العبابدة، نيابة عن عواقل وقيادات القبائل الأسوانية رسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطواته الواثبة بالوطن للإمام، مشيراً إلى أننا جميعاً نفتخر بانتصارات أكتوبر المجيدة وأيضاً بقواتنا المسلحة الجسورة وأفراد وضباط الشرطة البواسل الذين يضحون بأرواحهم فداء لمصر، كما أن العسكرية المصرية باقتحامها خط برليف المنيع جسدت أسطورة العقلية المتميزة لدى الجيش المصرى وقدرته على تجاوز التفوق العسكرى للعدو.



وشهدت فعاليات الاحتفال تبادل الدروع بين محافظ أسوان وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، بجانب تكريم المحافظ للبطل أحمد إدريس بإهدائه درع المحافظة وشهادة تقدير لدوره الوطنى فى ملحمة نصر أكتوبر العظيم.



فيما شهدت الاحتفالية أيضاً، عرض فيلم وثائقى عن حرب أكتوبر، علاوة على قيام الفنانة نادية مصطفى بأداء بعض الأغانى الوطنية مع قيام الشاعر نبيل يونس بإلقاء قصيدة بعنوان "خلى التاريخ يشهد"، واختتم الحفل بفقرات فنية من أبناء العبابدة والبشارية وأيضاً فرقة أسوان للفنون الشعبية، بجانب فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسوان، أعقبه السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .



حضر الاحتفال اللواء أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء محمد خالد نائب مدير الأمن واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وأيضاً المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان، وبمشاركة واسعة من قيادات وعواقل وأجاويد وأبناء القبائل العربية والأسوانية، بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والبرلمانية والدينية والجامعية والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى صاحب شفرة نصر أكتوبر أحمد إدريس والمطربة نادية مصطفى.



محافظ أسوان خلال كلمته



جانب من العروض الفنية



جانب من الحضور



محافظ أسوان يكرم المطربة نادية مصطفى