مجلس التعاون الخليجى يستعرض مع الأمم المتحدة جهود مكافحة الإرهاب

الرياض - نيويورك (أ ش أ)

استعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق مع الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، جهود مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين، وتبادل الخبرات من خلال عقد حوارات واجتماعات منتظمة، وورش عمل وغيرها من الفعاليات؛ للاستفادة من خبرات الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار "العويشق" إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي يبذلها مجلس التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا المجال.