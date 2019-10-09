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مجلس الأعمال المصرى اليابانى: قمة التيكاد وضعت إفريقيا على خريطة الاستثمار العالمية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:48 م
مجلس الأعمال المصرى اليابانى: قمة التيكاد وضعت إفريقيا على خريطة الاستثمار العالمية المهندس إبراهيم العربي
كتب إسلام سعيد

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أكد المهندس ابراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قمة التيكاد التي عقدت مؤخرًا بمدينة يوكوهاما اليابانية، وضعت دول إفريقيا على خريطة الاستثمار  العالمية ، جاء ذلك على هامش افتتاح مكتب إقليمى جديد لشركة توشيبا اليابانية، ومجموعة العربى المصرية لتصدير الشاشات إلى دول منظمة SEDC  والتي تشمل 16 دولة جنوب القارة الإفريقية.
 
كما وصف العربي  البيان الصادر فى ختام قمة التيكاد الأخيرة في اليابان بالتاريخى، مؤكدا أن البيان تضمن  العديد من القضايا وأهمها البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص والابتكارات التكنولوجية خاصة فى مجال التصنيع والتحولات الرقمية.
 
وقال "العربى" إن مجلس الأعمال المصرى اليابانى سوف يعقد عدة اجتماعات خلال المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ جميع التوصيات والقرارات المهمة الصادرة عن هذا البيان الختامي للقمة، خاصة ما يتعلق بدعوة إعلان يوكوهاما إلى مواصلة الشراكة بين إفريقيا وشركاء التيكاد لتعزيز التنمية المستدامة وإيجاد البيئة المواتية لمساهمات القطاع الخاص.
 
وأعرب العربى، عن ثقته فى إن إفريقيا بجميع دولها سوف تشهد مرحلة جديدة وغير مسبوقة فى مجال التنمية الشاملة مؤكدا أن القاهرة ستكون هى الطريق الرئيسى لتنفيذ توصيات قمة التيكاد وتحقيق المشروعات التنموية وتدفق الاستثمارات اليابانية إلى الدول الإفريقية .
 

مجلس الاعمال المصرى اليابانى

قمة التيكاد

اخبار اقتصاد

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